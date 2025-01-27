الاتحاد الأوروبي يرحب بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة

رحبت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في تصريحاتها الأخيرة، بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة بعد التخفيف الجزئي في الوضع الأمني.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لجهود إعادة الإعمار في المنطقة، مشيرة إلى أهمية تأمين الظروف اللازمة لضمان عودة آمنة ومستدامة للمدنيين.

كما أوضحت مفوضة السياسة الخارجية أن فتح معابر قطاع غزة بشكل مستمر سيسهم بشكل كبير في إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية لتوفير الإغاثة في مناطق القطاع الأكثر تضررا.