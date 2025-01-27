تعرف على تصنيف المنتخبات المشاركة في قرعة الأمم الأفريقية

يترقب منتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قرعة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ والتي تقام بالمغرب حاليا.

ويتواجد الثنائي حسام حسن وابراهيم لمتابعة القرعة التي تقام حاليا بالمغرب الشقيقة.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا.

فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.