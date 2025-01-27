بيراميدز يصدر بيانا رسميا بعد أحداث مباراة الأهلي بالدوري

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري، وما شهدته من أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق ما تسبب معه في خسارة نقطتين هامتين في مشوار الدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة للإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

وجاء في بيان بيراميدز كالتالي: يعرب مجلس ادارة نادي بيراميدز عن إحباطه الشديد مما آلت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريقنا أمس ‎ضد فريق الأهلي.

‏‎واضاف: إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، فيما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة تستوجب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفار في المباراة، فبعد استدعائه الخاطئ للحكم في لعبتين الأولى طرد فيها ظلماً لاعبنا أحمد توفيق، والثانية احتسب ركلة جزاء غير صحيحة وقد أجمع الكل على عدم صحة القرارين، في حين تغافل عن استدعاء الحكم في لعبة التعدي بالكوع ضد لاعبنا بلاتي توريه من قبل لاعب الأهلي امام عاشور وذلك في الدقيقه ٥٧ والتي كانت أكثر وضوحاً وتستحق الطرد المباشر للاعب الفريق المنافس خلال الشوط الثاني، كما تغافل عن نفس اللعبة من مهاجم فريق نادي الأهلي جراديشار ضد لاعبنا وليد الكرتي وذلك في الدقيقه ٤٦.

‏‎وتابع: إن الحكم محمود البنا ارتكب الكثير من الأخطاء الفادحة، بينها استجابته لضغوط حكم الفار رغم وضوح الكرات وقرر احتساب الكرتين، ولم يكتف بذلك بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادينا بتوزيع البطاقات في وجه لاعبي فريقنا وذلك عكس مافعله مع لاعبي الفريق المنافس عندما احتجوا على قراراته، الأمر الذي نتج عنه غياب أكثر من لاعب للإيقاف، وكأنه كان أمراً مقصودا للنيل من مسيرة بيراميدز في البطولة.

لماذا الإصرار على حكام تسببوا في مشاكل سابقة؟

‏‎وتسأل: لماذا يتحمل كل أطراف المنظومة نتائج اخطاء الحكام إلا الحكام انفسهم؟

‏‎وقال: نطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بسرعة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم المتراكمة من سنوات والتي عانى منها بيراميدز كثيرا وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأندية المتنافسة.