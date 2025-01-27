طرح برومو مسلسل "الكابتن" لأكرم حسني في رمضان 2025

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل “الكابتن” البرومو الرسمي له تمهيدا لقرب عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

مسلسل “الكابتن” بطولة النجم أكرم حسني وتشاركه البطولة الفنانة آية سماحة، من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

يتألف المسلسل من 15 حلقة، ويقدم تجربة درامية اجتماعية بطابع كوميدي في إطار فانتازي، يجسد أكرم حسني شخصية طيار يواجه سلسلة من المواقف الكوميدية الساخرة.

ويشارك في بطولة "الكابتن" نخبة من النجوم، إلى جانب أكرم حسني وآية سماحة، منهم: سوسن بدر،سامي مغاوري، محمد رضوان، ميمي جمال، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، وأحمد الرافعي.

المسلسل يعرض ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني، لما يقدمه من مزيج فريد بين الكوميديا والفانتازيا، مدعوما بفريق عمل مميز.

https://www.instagram.com/reel/DFVmqcltyt5/?igsh=MXc4bXB5cHdnMHl3dQ==