أمسية شعرية تجمع مبدعي العرب في ختام فعاليات رابع أيام معرض الكتاب

شهدت قاعة "ديوان الشعر" الأمسية الشعرية الأخيرة لليوم الرابع من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، وجمعت نخبة من أبرز الشعراء العرب.

وقدمت الأمسية وجبة شعرية دسمة عكست تنوع الإبداع العربي وثراءه، حيث توافد الحضور للاستمتاع بإلقاء الشعراء المشاركين وقصائدهم المميزة.

أدار الأمسية الشاعر والإعلامي أسامة جاد، الذي افتتحها بالترحيب بالحضور والثناء على مستوى الشعراء وقصائدهم التي أظهرت جماليات اللغة العربية وتنوع تأويلاتها.

أشار جاد إلى أن الأمسية تمثل استمرارا لاستكشاف قدرات الشعر العربي في التعبير عن المشاعر والقضايا الإنسانية بلغة ثرية وساحرة.

شارك في الأمسية الشاعر السعودي محمد الدميني، الذي ألقى قصيدته "نزوات إلى صديق قديم"، تبعه مواطنه الشاعر علي الحازمي، الذي تحدث عن تجربته الشعرية وإصداراته التي تجاوزت ستة دواوين ترجمت إلى عدة لغات، قبل أن يلقي قصيدته المؤثرة "أنا كثير في غياب أحبتي".

ومن مصر، قدم الشاعر ماجد يوسف قصيدتيه "عتبات" و"مجرى العيون"، فيما أثار الشاعر السوري المقيم في ألمانيا، فواز القادري، إعجاب الحضور بقصيدته "من على برج القاهرة: قصائد حب"، حيث استعرض في كلمته مسيرته الشعرية التي أثمرت عن أكثر من 40 ديوانًا.

كما أبهرت الشاعرة المغربية فدوى الزياني الحضور بإلقائها قصيدتيها "خريف أزرق" و"خدعة النور في آخر الممر". وعبرت عن فخرها بترؤس جمعية زاكورة للشعراء، التي تسهم في تعزيز الحراك الشعري بالمغرب.

كما شهدت الأمسية أيضا مشاركة الشاعر المصري وليد علاء الدين، الذي قدم قصيدتيه "عندما تتحدث عن السماء" و"عشرين صورة للحب". وتبعه الشاعر بشير رفعت بقصيدته "لا تمطر ملحًا"، والشاعر التونسي شمس الدين العوني بقصيدته "يكفي أن تقول الشجرة".

وكان من بين المشاركين الشاعر والإعلامي محمود شرف، الذي أشار إلى أعماله الشعرية المترجمة إلى عدة لغات، لكنه اضطر لاختصار مشاركته بسبب ضيق الوقت. بينما ألقى الشاعر المصري سعيد شحاتة قصيدة بالعامية بعنوان "يابنت يا جنينة".

اختتمت الأمسية بقصائد للشاعرين المصريين جمال فتحي، الذي قرأ من ديوانه "تحت القمر"، وعمر شهريار، الذي قدم قصيدته "عالم قديم".