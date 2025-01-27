تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. علي معلول يرحل عن الأهلي

أعلن التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن النادي خلال يناير الجاري، ليسدل الستار على مسيرة طويلة بالقميص الأحمر حقق خلاله إنجازات وبطولات على مدار 9 أعوام.

وودع علي معلول لاعبي الفريق اليوم الإثنين عقب التدريبات واخبرهم بالرحيل بسبب رفض السويسري مارسيل كولر قيد اللاعب في قائمة الفريق بعد التعافي من الإصابة.

مفاجأة.. الأهلي يجبر "معلول" على الرحيل

وكانت “البوابة نيوز” انفردت بخبر رحيل علي معلول عن النادي الأهلي منذ فترة، وأن الجهاز الفني وإدارة النادي تجبر اللاعب التونسي على الرحيل بعد رفض قيدك في القائمة وعدم تفعيل عقده.

وكيل علي معلول يعلن رحيل اللاعب

من ناحيته أعلن وكيل علي معلول أن اللاعب قرر الرحيل رسميًا عن الأهلي لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

وتمنى معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجهًا الشُّكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها ان يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.