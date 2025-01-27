بالصور.. الأقصر تستضيف فعاليات مشروع "السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر"

افتتحت بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات الورشة التدريبية لتعزيز ريادة الأعمال المستدامة في قطاع السياحة ضمن مشروع "السياحة الريفية المستدامة في صعيد مصر" الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالأقصر، بحضور نخبة من الشخصيات البارزة بالمحافظة.

الورشة

حضر فعاليات الافتتاح، كلًا من الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، ويمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، وهيثم عرفة عضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السفر والسياحة المصرية، ودورا فياني رئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة، وعدد من الشخصيات المختصة من القطاعين الحكومي والخاص.

أقيمت فعاليات الورشة، بتنظيم مشترك بين مؤسسة اقتصاد المعرفة (Knowledge Economy Foundation) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية CIDEAL، وشهدت تنظيم عدد من الجلسات حيث بدأت بحلقة نقاشية حول "فرص ريادة الأعمال في قطاع السياحة" حيث تم التعريف بالمشروع والذي يسعى إلى دعم ريادة الأعمال المستدامة والابتكار في قطاع السياحة بصعيد مصر، عبر تطوير الشراكات وبناء القدرات، ويعد نموذجًا مبتكرًا يهدف إلى تطوير قطاع السياحة في صعيد مصر من خلال دمج ريادة الأعمال في مجالات الحرف اليدوية، والتراث الغذائي، والسياحة البيئية، والصناعات الإبداعية، مما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

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