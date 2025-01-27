نقاش موسع بتعليم البرلمان حول تطوير محتوى الكتاب الجامعي

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور هشام حسين بشأن تطوير محتوى الكتب الجامعية بما يتسق مع تطورات سوق العمل.

وفي بداية الاجتماع، استعرض النائب هشام حسين، موضوع طلب الإحاطة، مؤكدا ضرورة مواكبة التغيرات السريعة فى سوق العمل، من خلال تحديث محتوى الكتب الجامعية والمناهج الدراسية.

وقال حسين، إن عدم تحديث الكتاب الجامعى يؤدي إلى فجوة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل.

كما دعا النائب إلى استغلال الكتاب الإلكترونى كوسيلة لتعزيز الموارد المالية للجامعات وتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا على ضرورة تشكيل لجان مختصة لمراجعة المناهج بشكل دورى.

وشدد حسين، علي ضرورة الاهتمام بالأستاذ الجامعى، من أجل تطوير الكتاب الجامعى، موضحا أن الدولة تهتم بالبحث العلمى حاليا، ولكن مرتبات الأساتذة حاليا، لا تساعدهم علي فكرة التطوير.

كما أكد علي الاهتمام بمنهجية التفكير في حل المشكلات، في تحديث المناهج.

وبدوره أكد الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، مشيرا إلي أن تضخم المعلومات ومضاعفتها بشكل سريع يمثل أمر خطير، متابعا، أصبح من الصعب تقييم أى نظام تعليمى، لأن مهما كان النظام التعليمى متقدم فلن يستطيع مسايرة ذلك الكم الضخم من المعلومات.

وتابع: لذلك لابد أن يتعلم الطالب ذاتيا ويعرف كيف يطور نفسه، لاسيما في ظل الذكاء الاصطناعى.

فيما أكدت النائبة حنان يشار، أهمية موضوع طلب الإحاطة، مشيرة إلي أهمية التحديث المستمر للمناهج، والمراجع، والطرق والأساليب التعليمية، مع الاهتمام بالأستاذ الجامعى.

وقالت النائبة نسرين عمر، أن الكتاب الجامعى يقيد فكر الطالب، وأن لابد من الاهتمام بفكرة البحث وأن المكتبة هى المرجع بالإضافة إلى المحاضرة الشيقة.

فيما قال د عصام خليفة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة التعليم العالي، أن أغلب كليات الحاسبات والمعلومات حاليا أوقفت الكتاب الجامعى، ليتم إعداد الطالب لما يأتى من تطوير، مستشهدا بالذكاء الاصطناعى.

وعقب د سامى هاشم، بضرورة إعادة النظر في برامج الدراسات العليا.



كما عقب د هشام حسين، مطالبا بإعادة تأهيل الأستاذ الجامعى، لذلك، وهو الأمر الذى أيده النواب.



وبدوره استعرض الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مشكلات الكتاب الجامعى، وخطوات المجلس الأعلى للجامعات نحو تطويره، مشيرا إلي أن هناك خطوات نحو تعميم فكرة الكتاب التفاعلي عبر منصة تفاعلية وكأنها جامعة رقمية.

وأوضح أن تلك الفكرة واجهت مشكلات العقبات التى كانت تواجه الأساتذة في التمسك بالكتاب الجامعى، حيث اصبح يخصص لهم نسبة من العائد، وفي نفس الوقت يستهدف النظام التحديث والتطوير والتفاعل.



وعقب د هشام حسين، علي ذلك، قائلا، أرى ضرورة تقسيم موضوعات التعلم بشكل منهجى إلي رؤوس موضوعات وعناوين، بحيث يتم تحديث المادة بشكل مستمر، منتقدا ما يتم حاليا من طباعة مذكرات بالمكتبات ودخول الامتحان والنجاح من خلالها، واصفا ذلك بنظام فاشل

ومن جانبها قالت النائبة جيهان الييومى، أنها ضد الكتاب الاليكترونى ، ولكنها مع توزيع جوء من الأموال علي الأساتذة، كما أنها تستهدف ذهاب الطلبة إلي المكتبة.



وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة، وزارة التعليم والبحث العلمي، بالعمل علي الاعتماد في مرحلة البكالوريوس علي المكتبة في تحصيل المادة العلمية وليس من خلال مقرر واحد معد مسبقا.