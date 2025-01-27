بالصور.. فعاليات الملتقى الأول للكيانات الشبابية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أُقيم اليوم الاثنين الملتقى الأول لاتحاد الكيانات الشبابية، تحت شعار "الكيانات الشبابية سند مصر"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وشارك في الندوة النائبة الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وأدارها عبدالعزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال.

النائبة دينا الهلالي: التدريب والوعي السياسي أساس تمكين الشباب

أكدت النائبة دينا الهلالي، خلال كلمتها في الملتقى، أن التدريب والتثقيف والوعي السياسي يمثلون أساسًا لتمكين الشباب، مشيرةً إلى أهمية تعزيز دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في نشر الوعي السياسي، وتمكين الشباب من مواجهة تحديات المستقبل.

كما شددت الهلالي على ضرورة توفير برامج تدريبية تُسهم في تنمية المهارات القيادية وتأهيل الشباب للمشاركة في العمل السياسي والمجتمعي.

النائب محمد إسماعيل: دستور الجمهورية الجديدة يكرّس لرعاية الشباب

من جانبه، أكد النائب محمد إسماعيل أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، مشيرًا إلى أن دستور الجمهورية الجديدة ينص على رعاية الشباب والنشء. وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهودًا مميزة في تأهيل الشباب عبر برامج التدريب والتعليم.

كما شدد إسماعيل على أهمية استكمال قانون المحليات، باعتباره استحقاقًا دستوريًا ومدرسة لإعداد الكوادر السياسية على أرض الواقع، داعيًا الشباب للاستعداد لهذا الدور.

فعاليات ومعرض القاهرة الدولي للكتاب

بدأت الندوة بعرض فيلم تسجيلي يبرز إنجازات اتحاد الكيانات الشبابية، وجهود الشباب في المشاركة بالمبادرات الوطنية. ووجه الحضور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل للشباب، وتوفير الفرص لهم للمساهمة في بناء الوطن.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي انطلق في 23 يناير، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، يشارك فيه أكثر من 1300 ناشر من 80 دولة، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل. تحل سلطنة عمان ضيف شرف المعرض، وتم اختيار الدكتور الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.