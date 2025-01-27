انطلاق فعاليات قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

انطلقت منذ قليل، فعاليات قرعة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بالمغرب على مسرح محمد الخامس الوطني بالعاصمة المغربية.

ويتواجد كلا من حسام حين وابراهيم حسن مدربي المنتخب الوطني الاول لكرة القدم، لمتابعة فعاليات القرعة التي يشارك فيها منتخب الفراعنة.

وتقام القرعة وسط أجواء احتفالية مميزة بحضور عدد كبير من نجوم الكرة الإفريقية والمسؤولين الرياضيين، حيث سيتم تحديد المجموعات الـ6 للبطولة التي ستنطلق في 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا

فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين

بينما التصنيف الرابع، منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.