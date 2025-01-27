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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر لقرعة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

كاس الامم الافريقية
كاس الامم الافريقية
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية مساء اليوم الاثنين نحو المغرب، حيث تقام مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي تعد واحدة من أبرز الأحداث الرياضية المنتظرة في القارة السمراء.

تقام القرعة وسط أجواء احتفالية مميزة بحضور عدد كبير من نجوم الكرة الإفريقية والمسؤولين الرياضيين، حيث سيتم تحديد المجموعات الـ6 للبطولة التي ستنطلق في 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

 


سيتم بث القرعة مباشرة عبر القنوات الرياضية الكبرى، كما يمكن متابعتها عبر المنصات الرقمية الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) 

البطولة التي ستقام في المغرب تعد محطة هامة لجميع المنتخبات المشاركة، حيث تسعى الفرق لتقديم أفضل مستوياتها وحصد اللقب القاري. 

يذكر أن المغرب استضافت سابقًا عدة بطولات ناجحة، ما يعزز التوقعات بتنظيم استثنائي لهذه النسخة.

 

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