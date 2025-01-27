ملتقى الكيانات الشبابية.. محمد إسماعيل: ضرورة إحياء "برلمان الطفل" لبناء وعي سياسي مبكر

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب، وهو ما يتجلى في التشريعات التي تم إصدارها لدعمهم ورعايتهم. وأشار إلى أن دستور الجمهورية الجديدة، خاصة المادة 82، ينص على التزام الدولة برعاية الشباب والنشء، مضيفًا أن وزارة الشباب والرياضة تبذل جهودًا كبيرة في هذا الإطار من خلال برامج التدريب والتعليم المتنوعة.

وأوضح إسماعيل أن الشباب المصري يتمتع بقدرات ومواهب مميزة، مشيرًا إلى أن مصر "ولّادة بالكفاءات الذهبية". وأضاف أن البرامج التدريبية يجب أن تواصل تأهيل الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا على ضرورة إحياء "برلمان الطفل" كجزء من الجهود لبناء وعي سياسي مبكر.

وفيما يتعلق بالمحليات، شدد إسماعيل على أن المادة 180 من الدستور تُلزم الدولة بتخصيص نسبة 25% من المقاعد للشباب تحت سن 35، ونسبة مماثلة للمرأة، بالإضافة إلى 50% للعمال والفلاحين.

وأكد النائب أن المحليات تُعد مدرسة لإعداد الكوادر السياسية على أرض الواقع، وهي أداة أساسية لصقل مهارات الشباب وإكسابهم الخبرة من خلال العمل المباشر مع الأجهزة التنفيذية.

كما أشار إلى أن أحد توصيات الحوار الوطني الأخير كانت الانتهاء من قانون المحليات، نظرًا لكونه استحقاقًا دستوريًا، ولأن غياب المحليات يمثل عبئًا إضافيًا على أعضاء مجلس النواب. وختم إسماعيل بالتأكيد على أهمية الممارسة العملية في إعداد الكوادر الشبابية لتولي المسؤولية، مشيرًا إلى أن التجربة مع الممارسة هي السبيل لإنتاج أفضل العناصر التي تمتلك الخبرة والقدرة على العمل البرلماني والتنفيذي.

وأقيم اليوم الاثنين، الملتقى الأول لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تحت شعار الكيانات الشبابية سند مصر ، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك في الندوة النائبة الدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وأدار الندوة عبدالعزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال.

وبدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن اتحاد الكيانات الشبابية والفعاليات والمبادرات والأحداث التي شارك فيها هذا الكيان.

ووجه الحضور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الفرصة للشباب من أجل التعبير عن أنفسهم والمشاركة في بناء الوطن.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس 23 يناير الجاري، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

و يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة أكثر من 1300 ناشر من 80 دولة، و6 آلاف عارض، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.