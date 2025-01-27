محافظ كفر الشيخ يشهد فعاليات الندوة التوعوية حول أمراض القلب

شهد، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، فعاليات الندوة الصحية التوعوية التي عُقدت بنادي الخالدين بمدينة كفرالشيخ، ضمن القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها وزارة العدل على مدار يومين، بمشاركة مستشفى مصر الدولى، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتى تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وتسليط الضوء على أهم التحديات الصحية وسبل الوقاية والعلاج.

وذلك بحضور المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حاتم الأطروش، أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إلى جانب نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين، وممثلى مستشفى مصر الدولى، وأعضاء الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية.

وفي كلمته خلال الندوة، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن القافلة الطبية الشاملة تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، موضحاً أن القافلة توفر خدمات طبية شاملة في تخصصات حيوية، تشمل أمراض القلب والجهاز الهضمي والمخ والأعصاب والعظام والجراحة العامة والأوعية الدموية، إلى جانب الفحوصات الطبية الدقيقة مثل رسم القلب والموجات الصوتية والتحاليل الطبية.

وأعرب محافظ كفر الشيخ عن شكره للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده المتميزة في تنظيم مثل هذه القوافل التي تعكس اهتمام الدولة بالرعاية الصحية المتكاملة، مشيداً بما حققته المبادرة الرئاسية من نجاحات ملموسة في تحسين جودة حياة المواطنين.

من جانبه، أشار المستشار محمد عبده صالح إلى أن القافلة الطبية بمحافظة كفر الشيخ تأتي استكمالًا لنجاح القوافل التي نظمتها الوزارة في قنا وسوهاج، والتي أسهمت في تقديم خدمات طبية متكاملة لآلاف المواطنين. وأكد أن الوزارة ملتزمة بمواصلة هذا النهج لدعم الفئات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة.

بدوره، تناول الدكتور حاتم الأطروش خلال الندوة أهمية التشخيص الدقيق لأمراض القلب وضغط الدم المرتفع، موضحًا أن القافلة توفر الفحوصات اللازمة مثل رسم القلب والموجات الصوتية وتحاليل الدم، ما يساعد في تحديد العلاج الأنسب لكل مريض بناءً على حالته الصحية، مضيفاً أن تقديم الرعاية الطبية الفعالة يتطلب متابعة دقيقة للحالات لضمان الاستفادة من الخدمات الطبية والوصول للجودة الصحية المطلوبة.