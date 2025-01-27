رسميًا.. علي معلول يعلن رحيله عن الأهلي

قرر التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرحيل عن القلعة الحمراء بعد رفض مارسيل كولر المدير الفني للفريق قيد اللاعب في قائمة الفريق.

وكشف وكيل علي معلول أن اللاعب اتخذ قرارا بالرحيل عن الأهلي لرفع الحرج عن الجميع خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل اللاعب التونسي، أن معلول يتمني التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجها الشكر لجماهيره العظيمة والوفية والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها ان يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.