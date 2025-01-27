غدًا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعقد ندوة "نحو حوار إسلامي - إسلامي"

يعقد جناح الأزهر الشريف غدًا الثلاثاء، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، عدة ندوات مهمة، منها ندوة "نحو حوار إسلامي ـ إسلامي" بمشاركة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويديرها الإعلامي محمود عبد الرحمن عضو المركز الإعلامي لمشيخة الأزهر.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة قراءة في كتاب "رسالة الحث على البحث" للإمام الأشعري، ويحاضر فيها الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ويدير الندوة الدكتور محمد مشعل مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى ندوة بعنوان: "قراءة في كتاب القدس تنادي"، التي يحاضر فيها الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، والشاعرة مريم توفيق، ويديرها الدكتور محمد البحراوي، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام التاسع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.