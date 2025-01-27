محافظ كفر الشيخ يتفقد القافلة الطبية الشاملة بنادي الخالدين

تفقد، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الاثنين، أعمال القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها وزارة العدل على مدار يومين بنادي الخالدين بمدينة كفر الشيخ؛ تأتي القافلة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والمستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حاتم الأطروش، أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني ورئيس المجلس العلمي للزمالة المصرية للرعاية المركزة، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ أن القافلة تضم نخبة من كبار الأطباء والاستشاريين في تخصصات حيوية تشمل أمراض القلب، والجهاز الهضمي، والمخ والأعصاب، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، كما توفر القافلة خدمات الفحوصات الطبية المتنوعة مثل رسم القلب، والموجات الصوتية على القلب، والبطن، والحوض، والشرايين، إلى جانب التحاليل الطبية الدقيقة، بهدف تيسير الوصول إلى خدمات طبية متميزة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المبادرات الوطنية في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن تنظيم القافلة يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة.. ضمن رؤية مصر 2030.

وأعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي: عن شكره وتقديره للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على دعمه المستمر لتنظيم قوافل طبية شاملة في المحافظات المختلفة، مثمنًا جهود وزارة العدل في تعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال توفير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية والمواطنين على حد سواء.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" قدمت نموذجًا ناجحًا في تعزيز مستوى الخدمات الصحية، حيث وفرت الرعاية الطبية لآلاف المواطنين في مختلف التخصصات، مما أسهم في تحسين جودة حياتهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه قال المستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشؤون الرعاية الصحية والاجتماعية، إن القافلة الطبية بمحافظة كفر الشيخ تعد الثالثة من نوعها التي تنظمها الوزارة خلال الشهور الأخيرة، بعد نجاحها في تقديم خدمات طبية متميزة بمحافظتي قنا وسوهاج. وأكد أن الوزارة مستمرة في توسيع نطاق هذه القوافل لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين وتحسين الحالة الصحية للمجتمع.

تختتم القافلة أعمالها غدًا الثلاثاء، بعد أن قدمت خدماتها لعدد كبير من المواطنين، مع إقامة ندوة توعوية في المساء لرفع الوعي الصحي والتأكيد على أهمية المبادرات التنموية في تحسين جودة الحياة.

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