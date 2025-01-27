ملتقى الكيانات الشبابية.. دينا الهلالي: التدريب والتثقيف والوعي السياسي البوابة الحقيقية للتمكين

قالت النائبة الدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، إن الوعي السياسي البوابة الحقيقية لتمكين الشباب، مؤكدة أن الفضل يعود للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الشباب الفرصة لإثبات أنفسهم، والتوصيات التي خرجت في مؤتمر الشباب بضرورة تمكين الشباب، وكذلك إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي تخرج منها كوادر أصبحت موجودة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية، والان أصبح هناك منابر كثيرة معنية بالتدريب والتثقيف.

وأكدت النائبة أن التدريب والتثقيف هما البوابة للمشاركة السياسية والتنمية السياسية.

ولفتت النائبة إلى أن هناك أدوات تمكين كثيرا تحتاج إلى وعي سياسي وثقافة تثقل بالدورات والبرامج، وعندنا أدوات أعمق عندما يكون في تطلع بالاهتمام بالقضايا المعاصرة وثقافة بالقضايا والدور المرجو منا تجاه الدولة، وما تحتاجه مصر منا.

وأقيمت اليوم الاثنين، الملتقى الأول لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية، تحت شعار الكيانات الشبابية سند مصر وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك في الندوة النائبة الدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وأدار الندوة عبدالعزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال.

وبدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن اتحاد الكيانات الشبابية والفعاليات والمبادرات والأحداث التي شارك فيها هذا الكيان.

ووجه الحضور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الفرصة للشباب من أجل التعبير عن أنفسهم والمشاركة في بناء الوطن.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس 23 يناير الجاري، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

و يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة أكثر من 1300 ناشر من 80 دولة، و6 آلاف عارض، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.