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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لتنفيذ أعمال الصيانة.. رابطة الأندية تقرر نقل عدد من المباريات خارج ستاد القاهرة

رابطة الاندية
رابطة الاندية
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قررت رابطة الأندية المحترفة نقل بعض مباريات الدوري في الأيام المقبلة نظرًا لغلق ستاد القاهرة في الفترة من 1 فبراير إلى 21 فبراير المقبل لأعمال الصيانة، لتقام مباريات الأهلي والزمالك ومودرن سبورت وزد أف سي على ستاد السلام، فيما سيخوض البنك الأهلي مبارياته على ستاد المقاولون العرب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

وفي سياق متصل، قامت رابطة الأندية المحترفة باستدعاء مراقب المباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق معه فيما نسب إليه من احداث وذلك بناءً على الاحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل .

وقام المراقب بالحضور لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث وعليه  قررت الرابطة إيقاف  مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الأولى من مسابقة دوري نايل، وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي وإذ تؤكد الرابطة ان التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الأسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.

رابطة الأندية تنقل مباريات