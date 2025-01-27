حقوق الإنسان بالنواب تشيد بموقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

أشاد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والأمين العام لحزب إرادة جيل، بموقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي يتجلى في رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار "مطر" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الواضح والحاسم ضد مخطط التهجير القسري، والذي يعكس التزام الدولة المصرية بالدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها جزءًا من الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد "مطر" في ختام كلمته على دعمه ودعم حزبه "إرادة جيل"، لقرارات مصر الحريصة على الأمن القومي.