ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشباب يهزم الفيحاء في دوري روشن السعودي

فوز الشباب
فوز الشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الشباب فوزًا صعبًا على نظيره الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الشباب.

بدأ الشباب المباراة بقوة وتمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد تمريرة متقنة من هارون كامارا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب 1-0.

في الشوط الثاني، عاد الفيحاء بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة 57 عبر اللاعب رينزو لوبيز بعد تمريرة مميزة من فاشون ساكالا. 

واستمرت المباراة سجالًا بين الفريقين حتى الدقيقة 90+6، حينما عاد عبد الرزاق حمد الله ليحسم اللقاء لصالح الشباب بتسجيل الهدف الثاني، مؤكدًا تألقه في المباراة.

فريق الشباب منافسات دوري روشن السعودي عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول الفيحاء