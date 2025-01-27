الشباب يهزم الفيحاء في دوري روشن السعودي

حقق فريق الشباب فوزًا صعبًا على نظيره الفيحاء بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب الشباب.

بدأ الشباب المباراة بقوة وتمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 بعد تمريرة متقنة من هارون كامارا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب 1-0.

في الشوط الثاني، عاد الفيحاء بقوة وأدرك التعادل في الدقيقة 57 عبر اللاعب رينزو لوبيز بعد تمريرة مميزة من فاشون ساكالا.

واستمرت المباراة سجالًا بين الفريقين حتى الدقيقة 90+6، حينما عاد عبد الرزاق حمد الله ليحسم اللقاء لصالح الشباب بتسجيل الهدف الثاني، مؤكدًا تألقه في المباراة.