سموتريتش يتراجع عن استقالته من الحكومة الإسرائيلية في اللحظات الأخيرة

الإثنين 27/يناير/2025 - 07:45 م

قرر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، العدول عن تقديم استقالته من الحكومة الإسرائيلية، وذلك قبل لحظات قليلة من انتهاء المهلة الزمنية المخصصة لذلك.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرجأ سموتريتش هذه الخطوة التي كانت تهدف إلى إعادة التوازن في القوى السياسية بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وذلك بعد تقاعد بعض الوزراء المنتمين إلى حزب عوتسما يهوديت.

وفي تصريحاته، أوضح وزير المالية أنه تلقى رسالة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضمنت تأكيدًا على بذل الجهود لإيجاد حلول تحول دون فقدان عضو الكنيست يتسحاق كروزر منصبه في رئاسة الكنيست.

وأشار نتنياهو في رسالته إلى أهمية التوصل إلى تسوية بين حزب الليكود وحزب عوتسما يهوديت، وكذلك مع عضو الكنيست ألموج كوهين، بما يضمن استقرار الائتلاف دون التأثير على أغلبيته.

وفي ضوء هذه الرسالة، أعلن سموتريتش عن سحب خطاب استقالته لإتاحة المجال أمام هذه المحاولات لإيجاد تسوية سياسية تعزز من استقرار الحكومة الإسرائيلية الحالية.