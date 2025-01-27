بمشاركة نواب.. ندوة الكيانات الشبابية سند مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

أقيم اليوم الاثنين ، الملتقى الأول لاتحاد تنظيم الكيانات الشبابية ، تحت شعار الكيانات الشبابية سند مصر، وذلك في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشارك في الندوة النائبة الدكتورة دينا الهلالي عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وأدار الندوة عبدالعزيز سمير رئيس اتحاد شباب العمال.

وبدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن اتحاد الكيانات الشبابية والفعاليات والمبادرات والأحداث التي شارك فيها هذا الكيان، وفي كافة المحافظات على مستوى الجمهورية .

ووجه الحضور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الفرصة للشباب من أجل التعبير عن أنفسهم والمشاركة في بناء الوطن.

وانطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس 23 يناير الجاري، وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

و يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، تحت شعار "اقرأ.. في البدء كان الكلمة"، بمشاركة أكثر من 1300 ناشر من 80 دولة، و6 آلاف عارض، إلى جانب برنامج حافل بالفعاليات الثقافية والفنية.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور الراحل أحمد مستجير، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.