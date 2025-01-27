التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول لمباراة المصري وإنبي في الدوري

انتهى منذ قليل الشوط الأول من عمر اللقاء الذي جمع بين فريقي المصري البورسعيدي وإنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، على استاد السويس الجديد.

أحرز عمرو السعداوي لاعب المصري، هدف التقدم في الدقيقة ٢٢ من عمر المباراة ، ليحاول بعدها السيطرة على الكرة لإحراز الهدف الثاني لضمان التقدم إلا وإن فريق إنبي استطاع الاستحواذ على الكرة وإحراز هدف التعادل أحمد أمين أوفا لاعب إنبي في الدقيقة ٢٨.

ويسعى لاعبو المصري لمصالحة جماهيرهم بعدما قرر مجلس إدارة النادي البورسعيدي توقيع عقوبة قاسية على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام بتروجت 1-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

حيث تم إيقاف مستحقات اللاعبين وخصم ٢٠٠ الف جنية من كل لاعب.



تشكيل المصري امام إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: صلاح محسن، كريم بامبو، أحمد القرموطي.

تشكيل إنبي امام المصري:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: أحمد كالوشا ، محمد حامد ، محمد سمير

الوسط: أحمد صيحة ، مصطفى دويدار ، مودي ناصر

الهجوم: مصطفى شلش، أحمد نادر حواش ، رفيق كيو ، أحمد أوفا