ضمك يفوز على الاتحاد في دوري روشن السعودي

حقق فريق ضمك فوزًا مثيرًا على نظيره الاتحاد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

افتتح جورج نكودو التسجيل لضمك في الدقيقة 17 بعد تمريرة رائعة من نيكولاي ستانسيو، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا. وفي الدقيقة 45+4، أدرك النجم كريم بنزيما التعادل لفريق الاتحاد بعد عرضية مميزة من عبدالرحمن العبود، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة، عاد جورج نكودو ليحسم اللقاء لصالح ضمك بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+4، مستفيدًا مرة أخرى من تمريرة حاسمة من نيكولاي ستانسيو، ليؤكد فوز فريقه في اللحظات الأخيرة.

كانت المباراة مليئة بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة، حيث أثبت ضمك قدرته على التحدي وتحقيق الفوز أمام فريق قوي مثل الاتحاد.