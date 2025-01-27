جروس يرفض إراحة اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني منح اللاعبين راحة بعد الفوز على الجونة اليوم.

ويستعد الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.