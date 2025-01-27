محافظ شمال سيناء يحاضر بإحدى مؤسسات المجتمع المدني بالعريش

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، علي اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالشباب.

واستعرض المحافظ خلال محاضرة ألقاها علي الشباب والفتيات في المعسكر رقم ٣٧ لإحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوعية الشباب و تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، التهديدات التي تواجه الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

واستعرض المحافظ الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التهديدات، مؤكداً علي أن مصر دولة قوية برغم تلك التهديدات.

وأشار المحافظ إلى أن الاقتصاد لعب دوراً كبيراً في القضاء على الإرهاب بشمال سيناء، مشيرا إلى أن الهدف من المعسكرات صياغة المبادرات المجتمعية والخروج بمبادرات تطوعية لتنفيذها داخل شمال سيناء.

وفي سياق آخر، أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء علي إعادة تشغيل عدد ٢٩٢ بطاقة تموينية كان قد تم إيقافها من قبل.

وقال المحافظ إنه تم خصم حالات الوفاه وإعادة تشغيل البطاقات التموينية بعد تحصيل رسوم فروق الأسعار بالكامل لعدد ٢٩٢ حالة.

يأتي ذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين والعمل علي وصول الدعم الكامل لهم مراعاة للظروف الاجتماعية بعد انتهاء فترة الإرهاب.