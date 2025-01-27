السلطات التركية تعتقل 19 شخصا في إطار التحقيقات بشأن اندلاع حريق بفندق

أفادت وسائل إعلام رسمية تركية بأن السلطات التركية ألقت القبض على 19 شخصا في إطار التحقيقات بشأن اندلاع حريق في فندق بمنتجع للتزلج بشمال غرب البلاد والذي أسفر عن مقتل 78 شخصا.

وذكرت صحيفة ديلي صباح التركية، اليوم الإثنين، أن التحقيق في الحريق، الذي اندلع في 21 يناير الجاري، يركز على إدارة الفندق والإجراءات التي اتخذتها أجهزة الطوارئ والسلطات المحلية في بلدة "بولو"; مشيرة إلى أنه من بين المعتقلين نائب رئيس بلدية "بولو" المسؤولة عن منتجع "كارتال كايا" ونائب رئيس إدارة الإطفاء ورئيس مؤسسة أخرى تابعة لمالك الفندق.

فيما ألقت السلطات القبض يوم الجمعة الماضي على مالك فندق "جراند كارتا"، وصهره، ورئيس عمال الكهرباء بالفندق، ورئيس الطهاة.

وكان الناجون من الحادث وعدد من الخبراء قد لفتوا إلى أن مبنى الفندق المؤلف من 12 طابقا والمطل على منحدرات التزلج يفتقر إلى أنظمة الإنذار من الحرائق ورشاشات الحريق وأجهزة عاملة للكشف عن الدخان ومسارات مناسبة للهروب في حالة الحرائق.

وأكد سنان باروت، رئيس نقابة المحامين في بولو، أن تقارير الخبراء ستكون حاسمة في تحديد المسؤولية عن الحادث.

كما أشار إلى أن التحقيق سيركز على تدابير السلامة في الفندق، بما في ذلك أنظمة الوقاية من الحريق، وطرق الإخلاء، وما إذا كانت قد أجريت تفتيشات قبل وقوع الحريق.