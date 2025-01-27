يتكون من 12 أغنية.. مراحل الحب فى ألبوم تامر عاشور الجديد «ياه»

يتصدر النجم تامر عاشور التريند على موقع الفيديوهات «يوتيوب» بألبومه الجديد «ياه» الذي يتكون من 12 أغنية هي: يوم ما تنسى، ماشيين، حبيبي القديم، دراما، غيبة الحبايب، حبك رزق، الله يحنن مكرهتوش، جم شرفوا، مرتحناش، قصر بعيد، ياه.



ويقدم «عاشور» خلال الألبوم مراحل مختلفة من المشاعر بداية من خطابه للدنيا ومعاتبته إياها وحديثه لنفسه وما يجول بخاطره، وتحليقه عاليا من الوله، وتعرضه للخيانة، وقوته بعد الفراق، وأيضًا ضعفه والحنين الذي يغالبه، نرصد خلال التقرير التالي مراحل الحب التي عبر عنها تامر عاشور في ألبوم «ياه»:

عتاب الدنيا

يطلب تامر من الدنيا أن تتركه يهنأ بأحلامه في أغنية «ماشيين»، يفقد الأشياء ويفارق الأحباب ويرضى، ويعاتبها ويقول: «يا دنيا إيه فيا عشان قوام تاخديه».

وتقول كلمات الأغنية:

الدنيا من يومها مش قادر أفهمها

وكأني فيها غريب

العمر ليه ماشي ياخد وأقول ماشي

راضي وبقول ده نصيب

أحبابي ويفارقوا أحلامي واتسرقوا

أغنية «ماشيين» من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وجيتار مصطفى أصلان والمكس والماستر أمير محروس.

الرومانسية في الحب والفراق

يعيش عاشور حالة حب في أغنية حبك رزق؛ مُعبرًا عن سعادته البالغة ويقول:

إيديك دي وهي لامساني

بحس براحة فوق الوصف

وجودك جنبي قواني

ومن غيرك بحس بضعف.

الأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع هشام البنا.

ويحلق تامر بأحلامه في أغنية قصر بعيد، رغم الصعاب والعقبات التي تحول بينه وبين حبيبته، أملًا أن يجتمعا يومًا ما، ويقول:

في قصر بعيد ولا في الأحلام

ساكنة أميرة عمري الجاي.. حراسها كتير

والوضع خطير

وأنا لا أمير

ولا حيلتي جاه

الأغنية من كلمات محمد بنداري وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام.

ويؤكد تامر عاشور صدقه في حبه بأغنية مكرهتوش، وأيضًا تجاوزه هذا الحب الذي لم يكتمل وتعامله مع الأمر بشكل رومانسي رغم الفراق ويقول:

كان ما بينا أيام وحياة

عمر حلو أنا عشته معاه

فالطبيعي أشوفه أسلم

عادي يعني سلام لله

أنا ماكرهتوش

الأغنية من كلمات عليم وألحان مصطفى العسال وإنتاج موسيقي أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

الخيانة

يصف تامر عاشور حاله بعد تعرضه للخيانة وهو يترنح من الألم ويؤكد أنه تعلم الدرس بشكل مأساوي في أغنية «ياه»، ويقول:

يااااااه

يااااه على السنين المسروقين

مني في هواه على الفاضي.

من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدي، توزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر أمير محروس.

بعد الفراق

ويخاطب تامر عاشور «الإكس» في أغنية حبيبي القديم، ويشهد جمهوره عليه حينما يطلب العودة من جديد؛ مؤكدًا تمسكه بقرار الانفصال، ويقول:

شوفتوا حبيبي القديم.. بيدور في القديم

وعايزني وتاني راجع

جايلي يصحي اللي فات.. ويفكرني بحاجات

بتقلب في المواجع.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، توزيع احمد أمين.

قوة بعد الإدراك

ويصدر تامر عاشور إنذارًا شديد اللهجة لحبيبته السابقة مُحذرًا إياها من الاقتراب منه مُجددًا في أغنية الله يحنن، ويقول:

الله يحنن مش هتجنن.. وأرجع أجازف

جرب ترجع وأنت هتسمع.. أحلى أنا آسف.

الأغنية من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري.

يقرر تامر الانفصال عن حبيبته في أغنية دراما، ويقول لها:

لما أنت مش فارق معاك.. ابعد كفاية

ونفضها وخلصنا وبلاها الحكاية.. امشي مع السلامة.

الأغنية من كلمات عمر عبده علي، ألحان عمرو الشاذلي، التوزيع والفواصل الموسيقية محمد ياسر، الجيتار مصطفى نصر.

ينظر تامر للأمور من خارج العلاقة ويتمكن من الحكم الصائب على مصيرها في أغنية جم شرفوا، مُتمسكًا بقرار البعد بعد إدراكه حقيقة محبوبته السابقة.

ويقول في أغنية «جم شرفوا»:

راحوا ولفوا لفتهم وبعد ما الدنيا أذتهم

راجعيين يكملوا لعبتهم ولسه قال بيحبونا.

الأغنية من كلمات أحمد عيسى، ومن ألحان مدين، توزيع أمين نبيل، ميكس وماستر أمير محروس.

الحنين

يعيش تامر في حالة من الإنكار بعد فراق حبيبته ويطلب منها طريقة نسيانها في أغنية «يوم ما تنسى» ويقول:

حضن مين

هيساعني بعد منك أنت

حضن مين

ليل نهار

بسأل عليك أنت فين.. يوم ما تنسى

قولي واعمل فيا معروف على الطريقة.

الأغنية من كلمات جمال الخولي، ميلودي محمد خلف، توزيع أماديو.

أيضًا في أغنية غيبة الحبايب، يعبر تامر عن اشتياقه لحبيبته التي فارقها ويتمنى عودتها ويقول:

ياه عدت ليالي في بعده عني ومنستوش

على طول في بالي وجوا مني وأعمل إيه.

الأغنية من كلمات عمرو المصري ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر أمير محروس.

ويعبر تامر في أغنية مرتحناش، عند عدم تقبله لفراق حبيبته واثقًا أنها تمر بما يخوضه ويقول:

والأيام ليه بقت بطيئة بُطئ غريب

كل حاجة ناقصة لا اتحركنا خطوة لسه

ولا قدرنا حبيبي ننسى ووجعنا رهيب

مرتحناش دقيقة.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، ألحان إسلام رفعت، توزيع فهد، ميكس وماستر أسامة الهندي.

