شباب النواب: نرفض مخططات التهجير حفاظا على القضية الفلسطينية

استهل الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اجتماع اللجنة اليوم ، بالتأكيد علي رفضه القاطع لمخططات تهجير الفلسطينيين ، للأراضي المصرية.

وقال رئيس لجنة الشباب ، إن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارا وتكرارا موقف مصر الرافض لتصفية القضية، وهذا الموقف لن يتغير باعتبار أن تلك القضية هي القضية الأولي بالنسبة لمصر.

واضاف أن نواب البرلمان والشعب المصري ، يقفون خلف القيادة السياسية لمقاومة تلك المخططات التي تريد وأد القضية الفلسطينية للابد ، مشيدا بادراك القيادة السياسية لتلك المؤامرة مبكرا ، وهو ما يعكس ان مصر في آيادى أمينة ، ولن يستطيع كل من تسول له نفسه المساس بشبر واحد من أراضي مصر الغالية .

وأشار إلي أن الجيش المصري العظيم ، الذي ارتوت أراضي سيناء بدماء شهداءه ، مستعد للدفاع عن أرض الوطن ، موجها الشكر للقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية علي وقوفهم بقوة ضد مخططات التهجير .