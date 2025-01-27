الكهرباء: ملتزمون بإعفاء الأندية ومراكز الشباب من 75% من قيمة الاستهلاك

استقبل اليوم إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء وفداً من الضبطية القضائية بشركه الكهرباء بالصاله المغطاه بالعريش.

جاء ذلك اللقاء خلال مناقشة ، بشأن شركات الكهرباء تطبيق الإعفاء القانوني المقرر بقانون الرياضة للأندية الرياضية ومراكز الشباب بنسبة 75% من مقابل فاتورة الكهرباء وتحملهم 25% فقط من الاستهلاك.

وأكدت أن شركة توزيع الكهرباء تلتزم بما جاء بالقوانين المشار إليها من الإعفاء بنسبة 75% من قيمة استهلاك التيار الكهربائي على المقرات الإدارية للنوادي وعلى الأنشطة الرياضية (الملاعب الرياضية "ما لم تكن تؤجر للغير مقابل مبالغ نقدية") أما الأنشطة غير الرياضية والتي تهدف للربح (صالة افراح/ مطعم/ كافيتريا/ قاعات اجتماعات تؤجر للغير/ صالونات مميزة تؤجر للغير) فتتم المحاسبة عليها بالأسعار المقررة حسب نوع كل نشاط دون التمتع بالتخفيض

يأتي ذلّك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، وبتوجيهات ايهاب حسن مدير عام الشباب والرياضة.