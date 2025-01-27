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الإثنين 27 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الصحة الفلسطينية: وصول 11 شهيدا و11 مصابا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 11 شهيدا و11 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47317 شهيدا و111494 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الصحة الفلسطينية القاهرة الاخبارية العدوان الإسرائيلي