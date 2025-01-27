الصحة الفلسطينية: وصول 11 شهيدا و11 مصابا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 11 شهيدا و11 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 47317 شهيدا و111494 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.