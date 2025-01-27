ضبط حواوشي ودواجن فاسدة في دمياط.. صور

تحركت حملات من إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم في مديرية الطب البيطري دمياط من أجل التفتيش علي الاسواق وتواصل فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب ، بناءً على توجيهات معالي وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري.

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى ، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقتها د رحاب سلامة مدير ادارة الجلود والدكتورة دينا الحناوى مفتش بيطرى بالإدارة و الدكتورة هبه الحديدى مفتش بيطرى بالإدارة بالاشتراك مع الرقابة التموينية والصحة بضبط ٩٠٠كجم من الدواجن الكاملة مجهول المصدر وعجينة الحواوشي واللحوم المفرومة والسجق المفروم منزوع ميكانيكيا والدواجن المتبلة واللحوم المستوردة

وصادرت إدارة المجازر المضبوطات وتحرير ٦ محاضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين وفي انتظار قرار النيابة.



تمكنت مديرية التموين في دمياط من ضبط ١٨٠٠ لتر زيت مستعمل ومجهول المصدر بأحد مخازن تجميع الزيوت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالرقابة المستمرة على المنشآت الغذائية واحكام الرقابة على تلك المنظومة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، نفذت إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة حملة بالتعاون مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وتم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتى أسفرت عن ضبط ١٨٠٠ لتر زيت مستعمل بأحد مخازن تجميع الزيوت الهالكة من المطاعم مجهولة المصدر، كما تبين عدم حصول المخزن على ترخيص او تعاقد مع مصنع مرخص لإنتاج الصابون وليس الصناعات الغذائية.