وزير الزراعة يكلف "حسن" بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية

كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور أحمد حسن معاون الوزير بالإشراف على الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية بالإضافة إلى عمله كمعاون لوزير الزراعة

ويذكر أن "د احمد حسن" حاصل على دكتوراه في إدارة الاعمال

كما حصل على عدة دورات معتمدة منها :

- الدورة التأهيلية في مجال الدراسات والمهارات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمراسم – معهد الدراسات الدبلوماسية.

- دورة صناع القرار رقم 1 - كلية الدفاع الوطني- أكاديمية ناصر العسكرية.

- دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي – كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.

- دورة إدارة الأزمات والتفاوض الاستثنائية - كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية.

- دورة مكافحة الفساد والتحول الرقمي – بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد - هيئة الرقابة الإدارية.

- مجال الابتكار وتطوير الاداء الحكومي بالتعاون مع حكومة الامارات.

- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للأمن الغذائي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

- عضو الأمانة الفنية باللجنة التنسيقية للمشروعات القومية.