حقق فريق البنك الأهلي مواليد 2007 الفوز علي نظيره الجونة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري.
قاد مروان محمد الشهير (باندا) فريقه للفوز علي الجونة بعد أن تعرض أبناء البنك لضغط خلال الشوط الثاني، ليتألق الحارس في حماية شباكه والحفاظ علي الفوز.
وأشاد الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر جبر وسيد أبو الخير مدرب الحراس بالحارس مروان باندا بعد تألقه في مباراة اليوم.
يذكر أن إدارة الفريق الأول لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي، قد صعدت الحارس الموهوب للتدريب مع الفريق الاول بعد ظهوره بمستوى الحراس الكبار.
البوابة سبورت
مروان باندا يقود فريق البنك الأهلي 2007 للفوز علي الجونة بالدوري
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حقق فريق البنك الأهلي مواليد 2007 الفوز علي نظيره الجونة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري.
حقق فريق البنك الأهلي مواليد 2007 الفوز علي نظيره الجونة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر الدوري.