ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان باندا يقود فريق البنك الأهلي 2007 للفوز علي الجونة بالدوري

مروان باندا
مروان باندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق البنك الأهلي مواليد 2007  الفوز علي نظيره الجونة بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر  الدوري.
قاد مروان محمد الشهير (باندا) فريقه للفوز علي الجونة بعد أن تعرض أبناء البنك لضغط خلال الشوط الثاني، ليتألق الحارس في حماية شباكه والحفاظ علي الفوز.
وأشاد الجهاز الفني للفريق بقيادة تامر جبر وسيد أبو الخير مدرب الحراس بالحارس مروان باندا بعد تألقه في مباراة اليوم.
يذكر أن إدارة الفريق الأول لفريق البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي، قد صعدت الحارس الموهوب للتدريب مع الفريق الاول بعد ظهوره بمستوى الحراس الكبار.

231ca469-5ee2-4f6f-9c2f-2218253543ce
231ca469-5ee2-4f6f-9c2f-2218253543ce
d6482c1c-2af4-4dad-9caf-17532fc88bdc
d6482c1c-2af4-4dad-9caf-17532fc88bdc
9d22fda6-6c34-4cf8-9b61-f179f72afebc
9d22fda6-6c34-4cf8-9b61-f179f72afebc
69568253-c8dc-49f9-be3a-945fc5e0d67b
69568253-c8dc-49f9-be3a-945fc5e0d67b
a93bb02d-0185-4254-9d0f-15037492859a
a93bb02d-0185-4254-9d0f-15037492859a
87950759-90a0-4d55-8e13-44c5c69bdc70
87950759-90a0-4d55-8e13-44c5c69bdc70
4f51f7e8-6c39-48b8-9fe5-7acf69132350
4f51f7e8-6c39-48b8-9fe5-7acf69132350
مروان باندا حارس البنك الأهلي يفوز علي الجونة مروان محمد