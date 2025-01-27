الدوسري يقود تشكيل الهلال أمام القادسية في دوري روشن السعودي

أعلن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيخوض به مواجهة القادسية مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي .

تقام المباراة على ملعب "الأمير محمد بن فهد"، حيث يسعى الهلال لتعزيز صدارته للدوري برصيد 43 نقطة، بعد تحقيقه 14 انتصارًا وتعادل وحيد وخسارة واحدة في 15 مباراة، مع تسجيله 52 هدفًا واستقبال 15 هدفًا فقط.

تشكيل الهلال أمام القادسية:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: تمبكتي، كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط : روبن نيفيز، سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، جواو كانسيلو، ماركوس ليوناردو

يُذكر أن الهلال يسعى لمواصلة تألقه في الدوري والحفاظ على الصدارة، فيما يتوقع أن تكون المواجهة مليئة بالإثارة والندية.