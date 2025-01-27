لجان مفاجئة تتفقد الأندية ومراكز الشباب في دمياط

تواصل الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة، المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الرياضية والشبابية بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

واستقبل عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية لجنة المتابعة وتضم دكتور صبري السعيد راشد، محمد إبراهيم عبد القادر وخالد محمد العزب لمتابعة عددا من الهيئات الشبابية والرياضية (الأندية الرياضية - فروع الاتحادات الرياضية) بمحافظة دمياط، تضمنت عقد اجتماع مع مسئولي الهيئات بمديرية الشباب والرياضة بدمياط، للاطلاع على البيانات والمستندات والإفادات اللازمة لإتمام أعمال المتابعة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، على حتمية تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية والشبابية ، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وإحكام الرقابة على أعمال الهيئات الشبابية ، والتحقق من تطبيقها للوائح والقوانين المنظمة لأعمالها ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.