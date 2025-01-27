تشكيل هجومي لحرس الحدود أمام مودرن بالدوري

أعلن محمد يوسف المدير الفني لفريق حرس الحدود، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مودرن سبورت، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد حرس الحدود(المكس)"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري "نايل".

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: عبدالرحمن جودة- إبراهيم عبدالحكيم- محمد المجلي- كواسي كواسيسو

خط الوسط: محمد أشرف روقا- محمد الدغيمي- فوزي الحناوي.

خط الهجوم: محمود ممدوح- محمد أبو الجودة- مفوسي كاريديولا.

ويحتل فريق مودرن المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.