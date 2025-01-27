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الإثنين 27 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رابطة الأندية توقف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

رابطة الاندية
رابطة الاندية
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قامت رابطة الاندية المحترفة باستدعاء مراقب المباراة الاهلي وبيراميدز للتحقيق معه فيما نسب إليه من احداث وذلك بناءً على الاحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي وبيراميدز  في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل .

وقام المراقب بالحضور لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث وعليه  قررت الرابطة ايقاف  مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الاولى من مسابقة دوري نايل وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي وإذ تؤكد الرابطة ان التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الاسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.

رابطة الأندية أيقاف