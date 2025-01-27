رابطة الأندية توقف مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

قامت رابطة الاندية المحترفة باستدعاء مراقب المباراة الاهلي وبيراميدز للتحقيق معه فيما نسب إليه من احداث وذلك بناءً على الاحداث التي صاحبت المؤتمر الصحفي لمباراة الاهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل .

وقام المراقب بالحضور لمقر الرابطة وتم الاستماع إليه لشرح ما حدث وعليه قررت الرابطة ايقاف مراقب المباراة حتى نهاية المرحلة الاولى من مسابقة دوري نايل وذلك لمخالفته لتعليمات الرابطة الخاصة بتنظيم المؤتمر الصحفي وإذ تؤكد الرابطة ان التعليمات الصادرة لمراقبي المباريات خاصة فقط بإدارة المؤتمر الصحفي ولا تتدخل في نوعية الاسئلة التي يوجّهها الصحفيين للمدربين.