عبدالله السعيد الأفضل فى مواجهة الزمالك والجونة

‎توج عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

وحصل اللاعب على الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرض الملعب.

وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة .‎

أحرز رباعية الزمالك اللاعب ناصر منسى بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني والرابع في الدقائق الـ 64 و 97 ، وعبدالله السعيد في الدقيقة الـ 73، بينما جاء هدف الجونة عن طريق اللاعب احمد حسام فى الدقيقة الـ 37 من عمر اللقاء.