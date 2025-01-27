ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله السعيد الأفضل فى مواجهة الزمالك والجونة

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

‎توج  عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري الممتاز. 

وحصل اللاعب على الجائزة من مراقب المباراة عقب انتهاء اللقاء في أرض الملعب. 
وفاز فريق الزمالك على الجونة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة .‎

أحرز رباعية الزمالك اللاعب ناصر منسى بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني والرابع في الدقائق الـ 64 و 97 ، وعبدالله السعيد في الدقيقة الـ 73، بينما جاء هدف الجونة عن طريق اللاعب احمد حسام فى الدقيقة الـ 37 من عمر اللقاء.

 

عبد الله السعيد الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الجونة مباراة الجونة الدوري الممتاز