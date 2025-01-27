14 فبراير.. حفل روبي المقبل في جدة

تستعد النجمة روبي لإحياء حفل غنائي يوم 14 من فبراير المقبل ضمن فعاليات «فورمولا إي» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في أحد أضخم الفعاليات الترفيهية خلال الفترة القادمة.

وتقدم روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها التي يتفاعل معها الجمهور، ويأتي الحفل ضمن بطولة العالم لـ«فورمولا إي» في موسمها الحادي عشر للمرة الأولى؛ حيث تستضيف الجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و15 فبراير القادم وستكون هي الوجهة التالية بعد سباق المكسيك في هذه السلسلة من السباقات العالمية.

من جهة أخرى، تصور روبي حاليا مسلسلها الجديد "إخواتي" مع النجمة نيللي كريم وكندة علوش وعدد كبير من النجوم استعدادا لعرضه ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الرمضاني القادم.