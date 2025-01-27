نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بناهيا

أجري إبراهيم الشهابي نائب محافظ اَلجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز كرداسة ويرافقه النائبة هند رشاد عضو مجلس النواب، حيث تفقد النائب الموقف التنفيذي لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي مؤكدا بتنفيذ وتشغيل ٦٠٠٠ صلة منزلية للصرف الصحي بناهيا، في أطار محافظ الجيزة.

وأطلع النائب على الموقف التنفيذي للشبكات بمناطق امتداد الحنفي وترعة عبد العال وعيسى شحاتة والمطحن وسكة المدينة وأبو شيبة بقرية ناهيا شدد نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من تسليم الشبكات مع تكثيف أعمال الوصلات المنزلية لعدد ٣٠٠٠ وصلة منزلية تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة.

رافق نائب المحافظ اللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة والمهندس محمد عبد العظيم المشرف على المشروعات بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد سليمان رئيس قطاع شمال للصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس أبو العلا محمد رئيس قطاع شمال لمياه الشرب بشركة مياه الجيزة والمهندس هاني يسري أحمد مدير عام الصرف الصحي بكرداسة ومنشأة البكاري وكفر غطاطي بشركة مياه الجيزة والشركة المنفذة للأعمال.