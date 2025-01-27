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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنبي بتشكيلة هجومية أمام المصري في دوري نايل

فريق انبي
فريق انبي
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كشف الجهاز الفني لفريق إنبي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته المرتقبة أمام المصري البورسعيدي على ملعب السويس  ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

المباراة تأتي في إطار الجولة الحالية من الدوري المصري، حيث يسعى إنبي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب، فيما يطمح المصري البورسعيدي لمواصلة عروضه القوية.

التشكيل الأساسي لإنبي:

حراسة المرمى: رضا السيد 

الدفاع: أحمد كالوشا ، محمد حامد ، محمد سمير 

الوسط: أحمد صيحة ، مصطفى دويدار ، مودي ناصر 

الهجوم: مصطفى شلش، أحمد نادر حواش ، رفيق كيو ، أحمد أوفا 

المباراة تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

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