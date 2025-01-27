هيثم شاكر عن "عايشين الحياة مع بعض": تعكس حبي لبلدى مصر العظيمة

عبر الفنان هيثم شاكر عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنيته الأحدث “عايشين الحياة مع بعض”، التي طرحها احتفالا بعيد الشرطة.

أغنية “عايشبن الحياة مع بعض” من كلمات محمد جميل وألحان عزيز الشافعي وتوزيع كريم عبد الوهاب.

وأكد هيثم شاكر في بيان صحفي، أن الأغنية تعكس حبه لمصر العظيمة بأهلها وناسها وتاريخها الملئ بالإنجازات في كافة المجالات.

وأضاف هيثم الشرطة والجيش سيظلون يد واحدة، وسيظل الأمان والسلام موجود في كل وقت، ومصر مصدر الاستقرار ودائما مساندة لكل البلاد العربية في كل الظروف.

وأهدت إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أغنية "عايشين الحياة مع بعض" إلى وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الثالث والسبعين الذي تحتفل به مصر في الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

بلدي وغلاوتها عندي أهلي وناسي وعيلتي، أفديكي بعمري كله بس أنتي يا مصر ترضي، فيكي حكايتي وسيرتي من أبويا لجد جدي، أنا مهما قلت عنك ولا أي كلام يكفي، عايشين الحياة مع بعض، واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد، شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم، لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا، بلدي ولينا مين غيرها، عايشين فيها من خيرها يوم ما تميل بنعدلها، وكل همومها بنشيلها، ناسها الطيبة في وشوشها تفرح لما بتشوفها، شايلة ضيوفها على كفوفها أصيلة والكل عارفها، عايشين الحياة مع بعض.. واقفين نحمي نفس الأرض، وقت الصعب وقت الجد شعب وشرطة مع جيشنا، إخوات لينا نفس الأم.. لوني وشبهي نفس الدم، عيلة وكل ليلة نتلم، نقسم ملحنا وعيشنا.

https://m.youtube.com/watch?v=v91OAVFWdFo