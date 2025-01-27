الزيوت الطبيعية والماء الفاتر.. 4 حلول مثالية لشعر صحي ولامع في الشتاء

تعتبر صحة الشعر من أهم عوامل الجمال والثقة بالنفس، خاصة في فصل الشتاء حيث يواجه الشعر تحديات عديدة نتيجة لتقلبات الطقس الباردة والجافة، حيث تعاني الجميع في هذا الموسم، من مشكلة تجعد الشعر وظهور الهيشان والتقصف، مما يؤثر على مظهر الشعر ويشعر البعض بالقلق تجاهه، ولكن من خلال اتباع بعض النصائح الفعّالة، يمكن علاج هذه المشكلات والتمتع بشعر صحي ولامع، وفي هذا السياق، تقدم لكم "البوابة نيوز" أبرز الطرق للتعامل مع تجعد الشعر في فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع Healthshots.

نصائح لتجنب تجعد الشعر في فصل الشتاء

1- قص الشعر بانتظام

من أفضل الحلول للتخلص من مشكلة الشعر المجعد والتقصف هو قص الأطراف المتقصفة، حيث يساعد هذا على تجديد الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، كما أن القص المنتظم يعزز تغذية الشعر ويقلل من تقصف الأطراف، مما يجعل الشعر أكثر مرونة وحيوية.

2- استخدام الزيوت الطبيعية

تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل الطرق للعناية بالشعر المجعد في فصل الشتاء، وخاصة زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز، حيث توفرالترطيب العميق وتحسن من نعومة الشعر، كما أنها تغذي بصيلات الشعر وتقويها من الجذور، ومن الأفضل تدليك فروة الرأس بها لمدة 20 دقيقة قبل غسل الشعر للحصول على أفضل النتائج.

3- نظام غذائي غني بالبروتين

تلعب التغذية السليمة دورًا كبيرًا في صحة الشعر، حيث يساعد البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية في تغذية بصيلات الشعر وتحفيز نموه، فمن المهم أن يحتوي نظامك الغذائي على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الأسماك الدهنية، خصوصًا السلمون، الذي يُعتبر خيارًا ممتازًا، وإذا كنتِ غير قادرة على الحصول على هذه الفيتامينات من خلال الطعام، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية مثل البيوتين وفيتامين د وفيتامين هـ، حيث يُعرف البيوتين بقدرته على تقليل التجعد وإصلاح الشعر التالف، بينما يساعد فيتامين د وفيتامين هـ في تعزيز صحة الشعر ونموه بشكل قوي.

4- استخدام الماء الفاتر

قد يبدو مغريًا غسل الشعر بالماء الساخن، خاصة في فصل الشتاء، لكن ذلك يمكن أن يكون ضارًا بشعرك، فالماء الساخن يجرد الشعر من الرطوبة الطبيعية ويجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصف، لذلك يفضل استخدام الماء الفاتر عند غسل الشعر للحفاظ على الترطيب الطبيعي، وبعد غسل الشعرينصح بتجفيفه باستخدام منشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة التي تساعد على تقليل التجعد وتجفيف الشعر بشكل أسرع دون الإضرار به.