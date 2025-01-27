مودرن سبورت يستعين بالصفقات الجديده في مواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره حرس الحدود، وذلك بعد قليل على ملعب "استاد حرس الحدود(المكس)"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصرى "نايل".

وأستعان الفرنسى فرانك دوما المدير الفنى لمودرن، بالصفقات الجديده الوارده فى الميركاتو الشتوى الحالى.

وجاء تشكيل مودرن كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: علي الفيل، خالد رضا، علي فوزي، محمد دسوقي

خط الوسط: غنام محمد، محمد هلال، أحمد يوسف، علي زعزع، محمد أميسي

خط هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، عبد الله حافظ، جوناثان نجويم، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، ضياء السيد، أحمد كباكا، ارنولد ايبا

ويحتل فريق مودرن المركز الـ 17 برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فريق حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.