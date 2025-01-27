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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكتسح الجونة برباعية فى الدورى

ناصر منسى
ناصر منسى
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اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الجونة، بأربعة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "استاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.
أحرز ثلاثية الزمالك اللاعب ناصر منسى بعد 7 دقائق من بداية اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني والرابع في الدقائق الـ 64 و 97 ، وعبدالله السعيد في الدقيقة الـ 73، بينما جاء هدف الجونة عن طريق اللاعب احمد حسام فى الدقيقة الـ 37 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده إلى النقطة الـ 20 ليحتل الوصافة بفارق الأهداف عن الأهلى، صاحب نفس عدد النقاط،  بينما تجمد رصيد الجونة عند 6 نقاط فى قاع ترتيب الدوري.

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