صلاح محسن يقود الهجوم أمام إنبي في الدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة انبي اليوم في الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري .

وجاء تشكيل المصري امام إنبي كالآتي :

حراسة المرمى: محمود حمدي.

الدفاع: كريم العراقي، خالد صبحي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، عبد الرحيم دغموم.

الهجوم: صلاح محسن، كريم بامبو، أحمد القرموطي.



يعود محمود جاد حارس مرمى النادي المصري ، للمشاركة في مباراة فريقه امام انبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد ايقافه لمباراة واحدة بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الذي جمع فريقه مع فاركو في الدوري .

كما يستعيد الفريق المصري البورسعيدي، عدد من لاعبيه قبل دخول مباراته امام انبي اليوم، حيث يعود للمشاركة فخر الدين بن يوسف وسامادو اتدجيكو وباهر المحمدي بعد تعافيهم من الإصابة .

وشدد على ماهر المدير الفني للفريق، بضرورة حسم المباراة اليوم امام انبي وإحراز أهداف سريعة، وذلك لحسم المباراة لصالحهم ، وخاصة بعد خسارتهم الأخيرة امام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

وكان قد قرر مجلس إدارة المصري بوقف مستحقات لاعبيه وتغريمهم ٢٠٠ الف جنية لكل لاعب ، عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.