المصري يستعيد جهود لاعبيه قبل مباراته أمام إنبي في الدوري

يعود محمود جاد حارس مرمى النادي المصري البورسعيدي، للمشاركة في مباراة فريقه أمام إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد إيقافه لمباراة واحدة بسبب تعرضه للطرد في اللقاء الذي جمع فريقه مع فاركو في الدوري .

كما يستعيد الفريق المصري البورسعيدي، عدد من لاعبيه قبل دخول مباراته امام انبي اليوم، حيث يعود للمشاركة فخر الدين بن يوسف وسامادو اتدجيكو وباهر المحمدي بعد تعافيهم من الإصابة .

وشدد على ماهر المدير الفني للفريق، بضرورة حسم المباراة اليوم أمام إنبي وإحراز أهداف سريعة، وذلك لحسم المباراة لصالحهم ، وخاصة بعد خسارتهم الأخيرة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

وكان قد قرر مجلس إدارة المصري بوقف مستحقات لاعبيه وتغريمهم ٢٠٠ ألف جنيه لكل لاعب، عقب الخسارة من بتروجيت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.