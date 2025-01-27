ads
الإثنين 27 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

نادي صيادلة مصر يرفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير قطاع غزة

الدكتور محمد عصمت
الدكتور محمد عصمت رئيس نادى صيادلة مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي صيادلة مصر رفضه الكامل لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن تهجير الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل مصر .
واستنكر د. محمد عصمت، رئيس نادى صيادلة مصر، تلك التصريحات التي تُعد خرقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في دولتهم وأرضهم .
وأضاف أن موقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية ثابت ويتمثل في رفض تصفية القضية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.
أكد على دعم صيادلة مصر لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

نادي صيادلة مصر تصريحات الرئيس الأمريكي تهجير الأخوة الفلسطينيين قطاع غزة موقف الدولة المصرية