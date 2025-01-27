نادي صيادلة مصر يرفض تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تهجير قطاع غزة

أعلن نادي صيادلة مصر رفضه الكامل لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بشأن تهجير الأخوة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل مصر .

واستنكر د. محمد عصمت، رئيس نادى صيادلة مصر، تلك التصريحات التي تُعد خرقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في دولتهم وأرضهم .

وأضاف أن موقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية ثابت ويتمثل في رفض تصفية القضية، ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.

أكد على دعم صيادلة مصر لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومي المصري والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.