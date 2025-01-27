أمم أفريقيا.. السفارة المصرية بالمغرب تقيم حفل عشاء لـ"حسام وإبراهيم حسن"

أقامت السفارة المصرية بالمغرب برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف ، حفل عشاء للتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على هامش إقامة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.