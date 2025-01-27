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الإثنين 27 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. السفارة المصرية بالمغرب تقيم حفل عشاء لـ"حسام وإبراهيم حسن"

السفارة المصرية بالمغرب
السفارة المصرية بالمغرب
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أقامت السفارة المصرية بالمغرب برئاسة السفير أحمد عبد اللطيف ، حفل عشاء للتوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر على هامش إقامة قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

ويضم التصنيف الأول، منتخب كوت ديفوار، حامل اللقب، والمغرب صاحب الضيافة، بجانب السنغال، ومصر، والجزائر، ونيجيريا، فيما يضم التصنيف الثاني، منتخبات الكاميرون، ومالي، وتونس، وجنوب أفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويشمل التصنيف الثالث، منتخبات الجابون، أنجولا، وزامبيا، وأوغندا، وغينيا الإستوائية، وبنين، بينما يبقى التصنيف الرابع، بوجود منتخبات موزمبيق، وجزر القمر، وتنزانيا، والسودان، وزيمبابوي، وبوتسوانا.

السفارة المصرية بالمغرب حسام و إبراهيم حسن قرعة أمم إفريقيا السفير أحمد عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر